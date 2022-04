Visite libre du Musée Musée national de l’assurance maladie Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Visite libre du Musée Musée national de l’assurance maladie, 14 mai 2022, Lormont. Visite libre du Musée

Musée national de l’assurance maladie, le samedi 14 mai à 18:30

Venez en famille et demandez le livret “mon voyage au coeur de la solidarité” (10-13 ans) Véritable outil pédagogique, il offre la possibilité de sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui, assurés sociaux de demain, aux atouts et enjeux de notre système de protection sociale. Au travers des collections présentées dans ses 9 salles (souvenirs que possédait la Caisse, des dons d’organismes, de personnels en activité et retraités) la visite rappelle à chacun les différentes conquêtes sociales ainsi que les valeurs de solidarité et de citoyenneté.

Entrée libre

Venez découvrir le Musée national de l’Assurance maladie : visite libre des neuf salles du musée Musée national de l’assurance maladie 10, route de Carbon-Blanc, 33310, Lormont, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Musée national de l'assurance maladie Adresse 10, route de Carbon-Blanc, 33310, Lormont, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Lormont lieuville Musée national de l'assurance maladie Lormont Departement Gironde

Musée national de l'assurance maladie Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Visite libre du Musée Musée national de l’assurance maladie 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du Musée Musée national de l’assurance maladie Musée national de l'assurance maladie 14 mai 2022 Lormont Musée national de l'Assurance Maladie Lormont

Lormont Gironde