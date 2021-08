Crésantignes Musée Le Passé Simple Aube, Crésantignes Visite libre du musée Musée Le Passé Simple Crésantignes Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Le Passé Simple

### Découvrez le musée qui réunit une importante collection d’objets de la vie d’autrefois. Les bénévoles qui font vivre le musée seront présents pour vous apporter tous les commentaires et anecdotes authentiques sur ces objets d’autrefois.

Gratuit. Entrée libre.

Musée Le Passé Simple 42 rue Principale, 10320 Crésantignes Crésantignes Aube

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

