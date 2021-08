La Fère Musée Jeanne d'Aboville Aisne, La Fère Visite libre du musée Musée Jeanne d’Aboville La Fère Catégories d’évènement: Aisne

La Fère

Visite libre du musée Musée Jeanne d’Aboville, 18 septembre 2021, La Fère. Visite libre du musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jeanne d’Aboville

Découverte de l’exposition Instants suspendus, regards sur la nature morte Consacrée aux représentations et pratiques alimentaires, elle présente des tableaux inédits et des tableaux restaurés pour l’occasion.

Entrée libre sur présentation du Pass sanitaire

Entrée libre au musée et découverte de l’exposition Instant suspendus Musée Jeanne d’Aboville 5 rue du Général de Gaulle – 02800 La Fère La Fère Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, La Fère Autres Lieu Musée Jeanne d'Aboville Adresse 5 rue du Général de Gaulle - 02800 La Fère Ville La Fère lieuville Musée Jeanne d'Aboville La Fère