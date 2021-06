Charlieu Musée hospitalier Charlieu, Loire Visite libre du Musée Musée hospitalier Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Visite de l’apothicairerie, la salle d’opération, la salle d’examens et de soins, la lingerie, la grande salle des malades et une vue sur la chapelle. Visite du Musée Musée hospitalier Hôtel Dieu 9 boulevard du général Leclerc, Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu Loire

