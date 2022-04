Visite libre du musée Musée du textile, 14 mai 2022 18:00, Cholet.

Nuit des musées Visite libre du musée Musée du textile Samedi 14 mai, 18h00

Parcourez librement les salles du musée tout au long de la soirée

Le Musée du Textile et de la Mode ouvre ses portes gratuitement tout au long de la soirée pour profiter de cette ancienne usine et de son jardin. C’est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire “Small Couture (8) : les folles années”.

Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir.

© Musée du textile

http://www.museedutextile.com

Saturday 14 May, 18:00

The Textile Museum offers a rich and lively panorama of the Choletaise textile industry. The manufacturing steps of the fiber-to-yarn and yarn-to-fabric are revealed. An exceptional industrial heritage site, the museum is housed in a former bleaching plant, the last witness of the textile activity of the City of Handkerchief.

Textile Museum

El Museo del Textil y de la Moda abre sus puertas de forma gratuita durante toda la noche para disfrutar de esta antigua fábrica y su jardín. Es también la ocasión de descubrir la exposición temporal “Small Couture (8): les folles ans”.

Sábado 14 mayo, 18:00

Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire