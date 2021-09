Cholet Musée du textile Cholet, Maine-et-Loire Visite libre du musée Musée du textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Le Musée du Textile et de la Mode ouvre ses portes gratuitement tout au long du weekend pour profiter de cette ancienne usine et de son jardin. C’est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire “Coton, dissonances artistiques”. [https://youtu.be/x5d8irdMDNY](https://youtu.be/x5d8irdMDNY) Parcourez librement les salles du musée tout au long du weekend. Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

