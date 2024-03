Visite libre du musée Musée du Poiré Barenton, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées 2024, le Musée du Poiré vous ouvre ses portes à la nuit tombée. Venez découvrir le verger conservatoire ainsi que ses collections qui vous transporteront aux XIXe et XXe siècle, au coeur de la production cidricole du Domfrontais-Mortainais. Venez flâner sous les pommiers et poiriers avant de partir à la rencontre de producteurs locaux présents pour un marché artisanal.

Musée du Poiré La Logeraie, 50720 Barenton Barenton 50720 Manche Normandie 02 33 59 56 22 http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr Ça pétille en Normandie-Maine !

Savez-vous qu’un musée est dédié à cette boisson emblématique savoureuse, emblématique du Mortainais et du Domfrontais! Installé depuis 1983 dans un ancien corps de ferme du bocage normand, le Musée du Poiré met en scène d’étonnantes collections sur l’évolution des produits et techniques cidricoles.

Dans le cadre verdoyant et paisible de son verger conservatoire –riche d’une centaine de variétés de poires et de pommes–, venez musarder et vous détendre en famille ou entre amis au gré du parcours ludique. Profitez-en pour déguster des produits fermiers locaux et informez-vous sur les animations, expositions et ateliers, pour petits et grands, proposés toute l’année ! A 10 minutes de Mortain et Domfront, parking gratuit sur place

