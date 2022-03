Visite libre du musée Musée des savoir-faire du cognac Cognac Catégories d’évènement: Charente

Musée des savoir-faire du cognac, le samedi 14 mai à 20:00

A l’occasion de la nuit européenne des musées, le musée des savoir-faire du cognac vous invite à la découverte de ce lieu en nocturne. Le musée raconte l’histoire du Pays de Cognac à travers les âges pour aboutir à l’aventure du cognac en mettant en avant un pan majeur de l’histoire locale et des techniques de fabrication liées à ce produit emblématique.

Entrée libre

A l'occasion de la nuit européenne des musées, le musée des savoir-faire du cognac vous invitent à la découverte de ce lieu en nocturne.

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

