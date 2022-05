Visite libre du musée Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

Visite libre du musée Musée des civilisations Daniel-Pouget, 14 mai 2022, Saint-Just-Saint-Rambert. Visite libre du musée

Musée des civilisations Daniel-Pouget, le samedi 14 mai à 14:00

De 14h à 22h, le musée ouvre ses portes gratuitement afin de découvrir ou revisiter les collections et les objets des réserves du musée.

Entrée libre

Visites du musée et de ses réserves Musée des civilisations Daniel-Pouget Place Madeleine Rousseau, Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu Musée des civilisations Daniel-Pouget Adresse Place Madeleine Rousseau, Saint-Just-Saint-Rambert Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Departement Loire

Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-saint-rambert/

Visite libre du musée Musée des civilisations Daniel-Pouget 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du musée Musée des civilisations Daniel-Pouget Musée des civilisations Daniel-Pouget 14 mai 2022 Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert Loire