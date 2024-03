Visite libre du musée Musée des beaux-arts et de la Dentelle Alençon, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée Le musée vous ouvre gratuitement ses portes à partir de 18h. L’occasion de visiter les trois collections permanentes : Samedi 18 mai, 18h00 Musée des beaux-arts et de la Dentelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes à partir de 18h. L’occasion de visiter les trois collections permanentes :

– la collection Dentelle : découvrez la dentelle au Point d’Alençon, dont le savoir-faire d’exception est inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette dentelle à l’aiguille, unique au monde, est réalisée entièrement à la main avec du fil de coton blanc. Pour réaliser l’équivalent d’un timbre-poste, 7 à 15 heures sont nécessaires !

– la collection Beaux-arts : de Giovanni Massone à Bernard Buffet, la galerie de peinture retrace 500 ans d’histoire de l’art à travers les écoles française, italienne et nordique.

– la collection Cambodge : une collection d’objets d’Asie du Sud-Est a de quoi intriguer en Normandie. On la doit à Adhémard Leclère : cet Alençonnais a travaillé dans l’administration française en Indochine de 1886 à 1911. Le fonds d’objets cambodgiens qu’il a constitué et donné au musée figure désormais parmi les collections de référence pour l’étude de la culture khmère.

Vous pourrez également vous promener dans l’univers sculptural d’Isabelle Senly avec son exposition temporaire Tordre la lumière. Isabelle Senly nous emmène dans un univers aux frontières du réel et de l’imaginaire, du concret et de l’abstrait, du sensible et de l’impalpable. Pour créer ses sculptures modulaires, l’artiste laisse s’exprimer la courbure du rotin, le froissement du papier résiné, la diffusion de la lumière délicatement colorée à travers l’opacité et la transparence de la matière. Cet apparent heureux hasard est maîtrisé par la plasticienne qui tisse, tend, coud, plisse et donne naissance à des formes inspirées de la nature, organismes hybrides recelant de véritables incrustations végétales et textiles.

Le travail d’Isabelle Senly fait immanquablement écho à la dentelle par les jeux d’ombres, de lumière, de transparence et de plis ou encore le vocabulaire ornemental puisé dans la nature. Plus encore, la combinaison des formes fait parfois apparaitre des pièces de costume, véritables sculptures portables permettant d’habiter l’espace. Le fil de lumière qui traverse les compositions guide le regard, bouleverse la perception des formes et révèle motifs, textures et couleurs.

Musée des beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon

©Olivier Héron