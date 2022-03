Visite libre du Musée Musée de la résistance – fort de Bondues Bondues Catégories d’évènement: Bondues

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au fort de Bondues. Aujourd’hui, dans les vestiges de ce fort, le Musée de la Résistance de Bondues, musée municipal, transmet ce qu’a été la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais au temps de l’occupation allemande.

Situé dans les vestiges du fort de Bondues, le Musée de la Résistance présente ce qu'a été la Résistance dans le Nord-Pas de Calais.

