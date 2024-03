Visite libre du musée Musée de la Libération Cherbourg-en-Cotentin, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée Le samedi 18 mai 2024, deux événements phares valoriseront le patrimoine de Cherbourg-en-Cotentin. Il s’agit de la Nuit Européenne des Musées et du festival du patrimoine normand, Pierres en lumière. Samedi 18 mai, 18h30 Musée de la Libération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le samedi 18 mai 2024, deux événements phares valoriseront le patrimoine de Cherbourg-en-Cotentin. Il s’agit de la Nuit Européenne des Musées et du festival du patrimoine normand, Pierres en lumière.

La Nuit des musées est l’occasion pour le musée de la Libération d’interroger la notion de mémoire partagée. 80 ans après la Libération, par qui et comment transmettre la mémoire de cette période ? Autour d’un buffet imaginé sur le thème de la Normandie libérée, visites guidées, contées et atelier pour les enfants, organisés autour des sujets de la vie quotidienne des civils, de la résistance et de la paix, ponctueront la soirée.

Musée de la Libération Fort du Roule, Montée des résistants, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 14 12 http://www.cherbourg.fr Le musée de la Libération, fondé en 1954 dans le fort du Roule, lieu stratégique occupé par les Allemands pendant la guerre, propose à travers son parcours « De l’ombre à la lumière » de découvrir la vie sous l’occupation et le rôle majeur du port de Cherbourg dans le ravitaillement des troupes alliées à partir de l’été 1944.

©Musée de la Libération, Ville de Cherbourg-en-Cotentin