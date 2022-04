Visite libre du musée Musée de la coutellerie Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Inauguré le 22 mars 1991, le Musée de la coutellerie prolonge en 2022 cette année-anniversaire avec une exposition aussi originale qu’inédite : « De l’insolite à l’excellence, objets insolites et emblématiques ». Aussi surprenants qu’exceptionnels, ces objets, fabriqués par des couteliers émérites ou le plus souvent anonymes, sont présentés à travers quatre thématiques : « micro-méga », « animal », « prohibé.e(s) » et « désuet.ète(s) ». En regard de ces objets caractérisés par leur originalité sinon leur singularité, leurs pendants « emblématiques » classés autour des sept catégories de la coutellerie, témoignent d’un savoir-faire exceptionnel dont la renommée a largement dépassé les frontières de l’Hexagone. Du « couteau-puce » de 2mm aux ciseaux de tailleur de 35 kg en passant par des objets passés de mode voire interdits, cette exposition-anniversaire apporte un lot de surprises de toutes les tailles ! Une animation surprise est également au programme de cette nuit des musées…

