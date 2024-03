Visite libre du musée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée Exposition « Les Plumes de la Grande Guerre » Samedi 18 mai, 20h00 Musée d’art moderne Richard Anacréon

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Exposition « Les Plumes de la Grande Guerre »

La Première Guerre mondiale a nourri abondamment la littérature pendant près d’un siècle. Pour la première fois, nombre de soldats savaient lire et écrire, et ont tiré parti des interminables attentes sur le front pour coucher leurs témoignages sur le papier. Certains combattants sont devenus écrivains tout comme certains écrivains sont devenus combattants. A l’arrière, de nombreux récits ont également été publiés sur les conditions de vie des civils. Ces différentes facettes sont présentées dans l’exposition à travers des romans, poèmes et correspondances d’Apollinaire, Barbusse, Cendrars, Colette, Dorgelès et bien d’autres.

Collections permanentes « Richard Anacréon, une collection »

Autour de deux thèmes représentatifs des collections, portraits et paysages, peintures, dessins et sculptures du 20ème siècle dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances.

Des dépôts d’artistes tels qu’André Lhôte, Raoul Dufy, Kees Van Dongen, provenant du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, complètent la collection de beaux-arts et de bibliophilie léguée par Richard Anacréon, libraire parisien originaire de Granville.

Musée d’art moderne Richard Anacréon Place de l’Isthme 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie 02 33 51 02 94 http://www.ville-granville.fr Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres anciens, constituant un ensemble sans équivalent, reflet de l’art de la première moitié du vingtième siècle. D’illustres artistes figurent dans cette collection : André Derain, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Maurice Utrillo, Marie Laurencin, Paul Signac, Emile-Othon Friesz… ainsi que des écrivains : Paul Valéry, Colette, Jean Cocteau, André Suarès… Accès véhicules : Suivre les indications « Site historique de la Haute Ville ». Stationnement gratuit: Parking, place de l’Isthme. ACCÈS PIÉTONS : Par l’escalier, place Maréchal Foch à proximité de la salle de spectacles l’Archipel.

© Benoit Croisy, coll. ville de Granville