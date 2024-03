Visite libre du musée Musée d’art et d’histoire Saint-Lô, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Venez (re)découvrir le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô.

Remontez le temps dans le Saint-Lô d’autrefois, faites la connaissance de ses illustres habitants, puis pénétrez dans un appartement des années 1950 et découvrez comment la ville s’est reconstruite après 1944. Au détour des salles, vous épierez les amours passionnées du berger Gombault et de sa femme Macée et enfin, offrez-vous une excursion à la mer ou à la campagne avec les plus grands peintres de leur temps !

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

©Musées de Saint-Lô