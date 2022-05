Visite libre du musée Musée archéologique, 14 mai 2022 14:00, Lectoure.

Découvrez librement les collections archéologiques du musée de Lectoure.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Circulez ! Il y a à voir…dans le réseau des musées du Gers et à l’abbaye de Flaran. Installé dans les caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, le musée archéologique de Lectoure présente des collections gauloises et gallo-romaines, qui se distinguent notamment par une collection d’autels de culte dits “tauroboliques”, du II-IIIe siècle de notre ère.

archaeological museum

Circulate! There is to see…in the network of museums of the Gers and at the Abbey of Flaran. Housed in the vaulted cellars of the former episcopal palace, the archaeological museum of Lectoure presents Gallic and Gallo-Roman collections, which are distinguished in particular by a collection of shrines known as “taurobolic”, of the II-III century AD.

Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure, France 32700 Lectoure Occitanie