Musée archéologique de Martizay, le samedi 14 mai à 19:30 Entrée libre

Le musée ouvre son exposition permanente à la visite, et expose les travaux des enfants l’école maternelle voisine. Musée archéologique de Martizay 14 place de l’église, 36220 Martizay Martizay Indre

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:00:00

