Visite libre du musée Montagnard Musée montagnard Les Houches, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée Montagnard Remontez le temps et partez à la découverte de la vie quotidienne d’une famille d’autrefois à travers les pièces reconstituées de l’habitat traditionnel. Samedi 18 mai, 14h00, 19h00 Musée montagnard Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le musée Montagnard est installé depuis 1977 dans l’une des plus anciennes maisons des Houches.

À travers des salles thématiques et trois pièces reconstituées de l’habitat traditionnel, il présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales et pour la vie quotidienne.

Un jeu en autonomie est disponible sur demande à l’accueil : chasse aux objets pour l’espace permanent

Musée montagnard 2 place de l'église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 37 Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l'habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l'histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées.

© musée Montagnard