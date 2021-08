Les Houches Musée montagnard Haute-Savoie, Les Houches Visite libre du musée Montagnard Musée montagnard Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Visite libre du musée Montagnard Musée montagnard, 18 septembre 2021, Les Houches. Visite libre du musée Montagnard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée montagnard Entrée libre selon la jauge maximale autorisée.

Remontez le temps et partez à la découverte de la vie quotidienne d’une famille d’autrefois à travers les pièces reconstituées de l’habitat traditionnel. Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Musée montagnard Adresse 2 place de l'église 74310 Les Houches Ville Les Houches lieuville Musée montagnard Les Houches