du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la bataille de Normandie

Situé à quelques kilomètres des plages du débarquement, le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie expose au visiteur les étapes clés du conflit, l’avancement jour par jour des forces en présence. Une étape essentielle avant de se rendre sur les sites de mémoire de l’été 1944.

Entrée libre, dernière admission 45 minutes avant fermeture

Musée de la bataille de Normandie Boulevard Fabian-Ware, 14400 Bayeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

