du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoli : Musée et Jardin de Sculptures

Le Musée Manoli, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. A deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d’œuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer…et où plane toujours la présence de l’artiste. Dans ce lieu même où Manoli a vécu et créé, la collection offre une vision sur l’ensemble du travail de l’artiste. Manoli s’est intéressé aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au métal dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux et oeuvres abstraites. Le résultat est étonnant. Sur l’herbe verte entre les arbres, trônent des sculptures comme les moutons aux hélices ou les envols d’oiseaux en métal doré. Les chouettes nées d’un soc de charrue modelé par la flamme et les équilibristes nous emmènent dans le monde imaginaire et poétique de l’artiste.

Entrée libre sur inscription

Manoli : Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet, 35780, La Richardais

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

