Nuit des musées Visite libre du musée Maison de l’archéologie des Vosges du Nord Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Venez visiter le musée et son exposition temporaire, librement et pendant toute la soirée.

Au sein des différents espaces et à l’aide d’une muséographie pédagogique, vous découvrirez notre parcours chronologique présentant de nombreux objets de la Préhistoire au Moyen Âge ! Venez prendre connaissance de l’histoire locale et apprécier le caractère artistique de nombreuses pièces.

Commencez votre parcours par les temps les plus anciens, époques où nos ancêtres travaillaient la pierre, puis les métaux. Découvrez les abris gravés, particularité des Vosges du Nord.

Grâce aux objets issus de la Place Marchi, du Frohet, de l’Ebershoeltzel et de la Wasenbourg, laissez-vous guider à travers le quotidien des Romains. Vous pourrez admirer les témoignages de l’habitat, de l’univers thermal et des cultes à Mercure.

Découvrez à travers les châteaux-forts du Hohenfels ou du Schoeneck la vie castrale à l’époque médiévale : l’armement, l’éclairage ou le chauffage. Observez la céramique vernissée, les jeux et autres objets, dont certains sont issus de fouilles très récentes.

La Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d’Herxheim vous invitent à découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de découvrir l’histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours. Espace de conservation, de recherche mais également d’animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages que notre histoire a façonnés. Le sentier d’interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces paysages actuels indissociables de l’action de l’homme qui constituent notre environnement et possèdent tous les secrets de notre histoire. L’expéridrome, l’espace d’expérimentation archéologique principalement consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres.

http://www.musee-niederbronn.fr

44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains 67110 Niederbronn-les-Bains Grand Est