Visite libre du musée Maison de l'archéologie des Vosges du Nord, 14 mai 2022, Niederbronn-les-Bains.

Visite libre du musée

Maison de l’archéologie des Vosges du Nord, le samedi 14 mai à 19:00

Au sein des différents espaces et à l’aide d’une muséographie pédagogique, vous découvrirez notre parcours chronologique présentant de nombreux objets de la Préhistoire au Moyen Âge ! Venez prendre connaissance de l’histoire locale et apprécier le caractère artistique de nombreuses pièces. Commencez votre parcours par les temps les plus anciens, époques où nos ancêtres travaillaient la pierre, puis les métaux. Découvrez les abris gravés, particularité des Vosges du Nord. Grâce aux objets issus de la Place Marchi, du Frohet, de l’Ebershoeltzel et de la Wasenbourg, laissez-vous guider à travers le quotidien des Romains. Vous pourrez admirer les témoignages de l’habitat, de l’univers thermal et des cultes à Mercure. Découvrez à travers les châteaux-forts du Hohenfels ou du Schoeneck la vie castrale à l’époque médiévale : l’armement, l’éclairage ou le chauffage. Observez la céramique vernissée, les jeux et autres objets, dont certains sont issus de fouilles très récentes.

Entrée libre

Venez visiter le musée et son exposition temporaire, librement et pendant toute la soirée.

Maison de l’archéologie des Vosges du Nord 44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00