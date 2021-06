Visite libre du Musée Lumière Musée Lumière, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon.

Visite libre du Musée Lumière

Musée Lumière, le samedi 3 juillet à 18:30

Le Musée Lumière offre un parcours esthétique, scientifique et historique sur l’histoire de l’invention du cinématographe par Louis Lumière en 1895. Le musée valorise Louis et Auguste Lumière autant comme artistes que comme ingénieurs, et permet de découvrir les extraordinaires inventions des frères Lumière au gré de projections et d’interactivité sur les 4 niveaux de la villa Lumière. Il est conçu pour toutes les générations grâce à une muséographie surprenante : projections de films, premières caméras, invention de la photographie en couleur et en relief, objets insolites. Les visites sont libres et gratuites, des guides accompagneront les visiteurs.

Entrée libre

Musée Lumière 25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:30:00