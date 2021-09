Lyon 25 rue du Premier-Film,69008 Lyon Métropole de Lyon Visite libre du Musée Lumière 25 rue du Premier-Film,69008 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe. Situé dans la demeure familiale au style Art Nouveau, le musée Lumière présente l’histoire des frères Lumière et de leurs inventions. Découvrez également les autochromes (premières photographies en couleur), des pièces de collections rares, des objets du pré-cinema (jouets optiques et lanternes magiques) et d’autres appareils insolites.

Tarif : 3 € / gratuit : – de 12 ans.

Tarif : 3 € / gratuit : – de 12 ans.

25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon
Dates: 17-19 septembre 2021

