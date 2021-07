Parçay-les-Pins Musee jules desbois Maine-et-Loire, Parçay-les-Pins Visite libre du musée Jules-Desbois Musee jules desbois Parçay-les-Pins Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Venez à la rencontre de Jules Desbois, sculpteur de la fin du XIXe siècle, ami et collaborateur d’Auguste Rodin. Dans son village natal, le musée présente une centaine de ses oeuvres : sculptures et objets d’art décoratif célèbrent le corps humain avec puissance, réalisme et sensualité.

entrée libre (jauge limitée, port du masque obligatoire à partir de 11 ans)

Figures féminines, sculptures monumentales, mouvements et modelés, l’art de la sculpture prend toutes ses formes au musée Jules-Desbois. Musee jules desbois Place Jules Desbois, 49390 Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Maine-et-Loire

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

