du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Joseph Denais

Ce cabinet de curiosités est l’aboutissement du rêve d’un humaniste. Joseph Denais, historien et journaliste, crée ce musée en 1905. Avis aux amateurs de beaux-arts, d’archéologie, d’ethnographie, d’histoire naturelle, de collections encyclopédiques et de lieux… insolites ! « Je n’ai jamais perdu de vue le dessein de créer à Beaufort, si invraisemblable que cela paraît, un musée intéressant, impartial, en dehors de tous les partis qui nous ont divisés ou pourront nous diviser, un musée capable d’instruire les habitants et de retenir et même d’attirer les étrangers de passage, pouvant offrir enfin à nos concitoyens de l’avenir ce qui a manqué à ceux de ma génération. » Joseph Denais, 1908, catalogue des collections.

entrée libre (jauge limitée, masque obligatoire)

Lieu de transmission, lieu de savoir mais aussi de voyage, le cabinet de curiosité de Joseph Denais ouvert en 1905 est un lieu insolite à visiter en famille. Musée Joseph Denais 5, place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

