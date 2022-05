Visite libre du musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine Angers Catégories d’évènement: Angers

Accès aux collections et à l’exposition “Concours international des Mini-Textiles, Mesure/Démesure”, activités en autonomie, visites express, performances musicales de 20h à 23h30 Vue générale du “Chant du Monde”, photo Musées d’Angers / F. Baglin http://www.musees.angers.fr https://www.facebook.com/museesdangers/;https://www.instagram.com/musees_angers/;https://twitter.com/Museesdangers Saturday 14 May, 19:00

General view of the “Chant du Monde”, photo Angers Museums/ F. Baglin Sábado 14 mayo, 19:00 4 boulevard Arago, 49000 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49100 Angers Pays de la Loire

Heure : 19:00 - 23:59
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
4 boulevard Arago, 49000 Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

