Le temps d’une soirée, découvrez ce lieu hors du temps qu’est le musée Fragonard de l’EnvA ! 4200 pièces anatomiques, dont les Écorchés de Fragonard.

Le musée Fragonard de l’EnvA est un des plus anciens musées de France. Il a été créé en 1766, en même temps que l’École royale vétérinaire de Paris. La collection a traversé les siècles, résistant aux révolutions et aux guerres, pour vous présenter un patrimoine exceptionnel dédié aux animaux, conservé dans un lieu fascinant. Déplacé trois fois au cours de ses quelques 250 années d’existence, il propose l’image d’un lieu hors du temps où des milliers d’objets s’offrent au regard de visiteurs transportés dans l’atmosphère de la fin du XIXe siècle. Le musée resta fermé au public jusqu’en 1991, date à laquelle il rouvrit ses portes et connut très vite un grand succès. Il a été rénové en 2008 et accueille désormais les visiteurs dans le cadre qui était le sien en 1902.

https://www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/infos-pratiques Carry a piece of identification Free entry Saturday 14 May, 18:00

Museum of Animal Anatomy and Pathology El Museo Fragonard de l’enva es uno de los museos más antiguos de Francia. Fue creado en 1766, al mismo tiempo que la Escuela Real Veterinaria de París.

La colección ha sobrevivido siglos, resistiendo revoluciones y guerras, para presentar un patrimonio excepcional dedicado a los animales, conservado en un lugar fascinante. Desplazado tres veces durante sus 250 años de existencia, propone la imagen de un lugar fuera del tiempo donde miles de objetos se ofrecen a la vista de los visitantes transportados en la atmósfera de finales del siglo XIX.

El museo permaneció cerrado al público hasta 1991, cuando reabrió sus puertas y pronto conoció un gran éxito. Fue renovado en 2008 y ahora da la bienvenida a los visitantes en el marco que era el suyo en 1902. Tiempo para una noche, descubrir este lugar fuera de lo común! Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort 94700 Maisons-Alfort Île-de-France

