Le musée Fragonard de l’EnvA est un des plus anciens musées de France. Il a été créé en 1766, en même temps que l’École royale vétérinaire de Paris. La collection a traversé les siècles, résistant aux révolutions et aux guerres, pour vous présenter un patrimoine exceptionnel dédié aux animaux, conservé dans un lieu fascinant. Déplacé trois fois au cours de ses quelques 250 années d’existence, il propose l’image d’un lieu hors du temps où des milliers d’objets s’offrent au regard de visiteurs transportés dans l’atmosphère de la fin du XIXe siècle. Le musée resta fermé au public jusqu’en 1991, date à laquelle il rouvrit ses portes et connut très vite un grand succès. Il a été rénové en 2008 et accueille désormais les visiteurs dans le cadre qui était le sien en 1902. Le temps d’une soirée, découvrez ce lieu hors du commun !

Le temps d'une soirée, découvrez ce lieu hors du temps qu'est le musée Fragonard de l'EnvA ! 4200 pièces anatomiques, dont les Écorchés de Fragonard. Musée Fragonard de l'École nationale vétérinaire d'Alfort 7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

