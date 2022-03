Visite libre du musée et du parc de sculptures Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Musée de l'Hospice Saint-Roch, le samedi 14 mai à 20:00

Reconnu par la qualité de son architecture et de ses collections, le musée d’Issoudun séduit aussi par l’alliance de l’ancien et du contemporain. Citons parmi ses œuvres remarquables les sculptures monumentales des Arbres de Jessé de la chapelle gothique de l’hospice, ainsi que son apothicairerie du XVIIe s. visible depuis la cour et le jardin de simples. De l’archéologie aux Beaux-arts, en passant par la médecine, les arts extra-européens et l’art nouveau, ses riches collections surprennent par leur diversité. Il est rare de pouvoir visiter le parc de sculptures à la nuit tombée. Chaque oeuvre bénéficie d’un éclairage qui, à la nuit tombée, plonge les visiteurs dans une ambiance énigmatique et saisissante.

entrée libre

Les curieux noctambules sont invités à venir découvrir l’ensemble des collections permanentes ainsi que le Parc de sculptures dans l’ambiance toute particulière de la nuit. Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun Issoudun Indre

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

