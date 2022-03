Visite libre du musée et du château de Dourdan Musée du château de Dourdan Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Visite libre du musée et du château de Dourdan Musée du château de Dourdan, 14 mai 2022, Dourdan. Visite libre du musée et du château de Dourdan

Musée du château de Dourdan, le samedi 14 mai à 19:00

À la nuit tombée, la cour du château, les courtines, la maison-musée, les fossés ou encore la vue imprenable du haut du donjon s’offrent aux plus curieux.

Entrée libre

Découverte nocturne du château médiéval et de la maison-musée du XIXe siècle Musée du château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

