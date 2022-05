Visite libre du musée et de ses collections Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 14 mai 2022 19:00, Samadet.

Nuit des musées Visite libre du musée et de ses collections Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Voyagez dans le temps avec les collections du musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet !

Visitez librement le musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet : découvrez l histoire de la Manufacture Royale de fayence de Samadet et cinq siècles d’histoire d’arts de la table et de la gastronomie !

Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la “Manufacture Royale de Fayence” de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence.

http://museesamadet.landes.org

Free entry Saturday 14 May, 19:00

Departmental museum since 1999, the museum dedicates a part(party) of its spaces to the “Royal Factory of Fayence” of Samadet and in earthenwares of Samadet. A polysensoriel space is devoted to the art history of the table (gastronomy, customs(US) and customs) medieval in our days. Finally, a temporary exhibition(exposure) is organised of mid-January at the beginning of October. Shop and demonstration of earthenware manufacturing. hearing impairment

Visite libremente el Museo Departamental de la Loza y las Artes de la Mesa en Samadet: ¡descubra la historia de la Manufactura Real de Yence de Samadet y cinco siglos de historia de las artes de la mesa y la gastronomía!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet 40320 Samadet Nouvelle-Aquitaine