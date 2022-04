Visite libre du musée et de l’exposition temporaire avec des médiations flash Château-Musée des coiffes et des traditions Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Comment rendre un textile isolant tout en lui donnant du volume et en l’embellissant, à l’aide de simples points de piqûre et d’un peu de rembourrage? C’est tout l’art du piqué et du boutis qui est illustré par cette exposition présentant d’étonnantes pièces du XVIIIème siècle à nos jours. Ces techniques inspirent la création contemporaine représentée par six invitées : Blandine Calendrier, Emmanuelle Dupont, Dominique Fave, Monique Guillard, Francine Nicolle et Sophe Xeux. [[http://amisdumuseedescoiffes.com/du-2-avril-au-30-septembre-2022-etoffes-et-relief/](http://amisdumuseedescoiffes.com/du-2-avril-au-30-septembre-2022-etoffes-et-relief/)](http://amisdumuseedescoiffes.com/du-2-avril-au-30-septembre-2022-etoffes-et-relief/) Exposition temporaire ” Etoffes et relief : piqué et boutis au fil du temps” en visite libre avec des médiations flash. Château-Musée des coiffes et des traditions 4 Rue du Général de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

