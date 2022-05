Visite libre du musée et de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Visite libre du musée et de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance, 14 mai 2022, Châteaubriant. Visite libre du musée et de la Carrière des fusillés

Musée de la Résistance, le samedi 14 mai à 14:00

A l’étage du musée, l’exposition temporaire _La fin de la guerre, 1944-1945_ vous invite à revivre les temps forts de la Libération. A partir de juin 1944, l’Armée Rouge avance rapidement vers l’Ouest et les Alliées débarquent en France, une victoire est alors espérée en Europe. Cependant, l’Allemagne, même à bout de souffle et prise en tenaille, est loin de capituler. Les nazis s’obstinent. Les convois de déportés se multiplient jusqu’à la fin de l’été. Les combats sont acharnés. Le régime nazi s’effondre en mai 1945. Les Français aspirent à un retour à une vie normale qui se révélera difficile.

Gatruit

L’ensemble du site sera en accès libre. Vous pourrez ainsi découvrir le musée et la Carrière des fusillés en autonomie. Musée de la Résistance Musée de la Résistance 44110 Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaubriant, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée de la Résistance Adresse Musée de la Résistance 44110 Châteaubriant Ville Châteaubriant lieuville Musée de la Résistance Châteaubriant Departement Loire-Atlantique

Musée de la Résistance Châteaubriant Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubriant/

Visite libre du musée et de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du musée et de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance Musée de la Résistance 14 mai 2022 Châteaubriant Musée de la Résistance Châteaubriant

Châteaubriant Loire-Atlantique