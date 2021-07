Revin Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole Ardennes, Revin Visite libre du Musée du Vieux Revin Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole Revin Catégories d’évènement: Ardennes

Revin

Visite libre du Musée du Vieux Revin Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole, 18 septembre 2021, Revin. Visite libre du Musée du Vieux Revin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole

inscrit au titre des monuments historiques, cette bâtisse est aujourd’hui un musée du patrimoine local. Trois étages sont voués aux expositions : * Au rez-de-chaussée: l’intérieur Revinois des années 1920-1930. * Au 1er étage: Exposition « Zoom sur le patrimoine » * Au 2ème étage: L’univers de la fonderie, activité industrielle importante qui a fait la réputation de la ville de Revin. Visite libre des expositions Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole 2 rue Victor Hugo, 08500 Revin Revin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Revin Autres Lieu Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole Adresse 2 rue Victor Hugo, 08500 Revin Ville Revin lieuville Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole Revin