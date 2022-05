Visite libre du Musée du Vieux Nîmes Musée du vieux nîmes, 14 mai 2022, Nîmes.

Depuis 19120, le Musée du Vieux Nîmes se situe dans l’ancien palais épiscopal, bâtiment construit entre le XVIIème et le XVIIIème siècle et classé Monument Historique. Ses collections, riches et diversifiées, témoignent des activités et de la vie à Nîmes et ses alentours : textile et art industriel, iconographie de la ville et de ses monuments emblématiques, céramiques et mobilier. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Découverte libre des collections textiles et des arts décoratifs

Musée du vieux nîmes Place aux Herbes, 30000, Nîmes, Gard, Occitanie Nîmes Gard



