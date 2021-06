La Flotte Musée du Platin Charente-Maritime, La Flotte Visite libre du Musée du Platin Musée du Platin La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Profitez de la 17e édition de la Nuit européenne des musées pour venir pousser les portes du Musée du Platin et découvrir dans une ambiance nocturne les collections permanentes ainsi que l’exposition temporaire !

Entrée libre

Découverte des collections permanentes du musée sur l’histoire de l’île de Ré, ses modes de vie et ses activités traditionnelles et de l’exposition temporaire sur le vignoble rétais !. Musée du Platin 4 Cours Félix Faure 17630 La Flotte La Flotte Charente-Maritime

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:30:00

