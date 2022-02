Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau, 14 mai 2022, Bouxwiller. Visite libre du Musée du Pays de Hanau

Musée du pays de hanau, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques. Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Musée du pays de hanau Adresse 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville Musée du pays de hanau Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Musée du pays de hanau Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Musée du pays de hanau 14 mai 2022 Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin