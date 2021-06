Bouxwiller Musée du pays de hanau Bas-Rhin, Bouxwiller Visite libre du Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Musée du pays de hanau, le samedi 3 juillet à 19:00

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques. Pour l’occasion, la maquette des jardins du château disparu de Bouxwiller sera exposée à l’accueil du Musée.

Entrée libre

Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

