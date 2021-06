Amfreville-la-Mi-Voie Musée du patrimoine des écoles Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Visite libre du musée du patrimoine des écoles Musée du patrimoine des écoles Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Découverte de l’histoire des écoles d’Amfreville-la-Mivoie, des matériels pédagogiques regroupés par thèmes, du mobilier utilisé autrefois, des manuels scolaires, des photographies de classes. Découverte d’une classe reconstituée.

À partir de 5 ans.

Conserve le passé des écoles d'Amfreville : matériels pédagogiques, mobilier ancien, manuels scolaires, et photographies, dans l'ancienne école de garçons.

