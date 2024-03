Visite libre du musée du jouet Musée du jouet La Ferté Macé, samedi 18 mai 2024.

Musée du jouet 32 rue de la Victoire, 61200 La Ferté Macé La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie Le Musée du Jouet est installé depuis 1992 dans les anciens bains douches municipaux.

Constitué à partir de la collection de M. Guy BONVALOT, il présente des jouets et des jeux des 19ème et 20ème siècles.

Les jouets et les jeux de la collection évoquent la petite enfance, les animaux familiers – l’approche du monde des adultes pour les petites filles et les petits garçons et les activités communes – la mythologie enfantine est représentée par les soldats, les pompiers, les marins et les bateaux; le spectacle et le monde de l’évasion est évoqué par la marionnette et le cirque.

