À cette occasion, venez découvrir les végétaux et animaux fantastiques qui ornent les chapiteaux, vestiges d’un Cloître datant du XIIème siècle. Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 juin de 10 à 12h et de 14h à 18h Le musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux vous ouvre ses portes gratuitement. Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux rue Nicolas Durand Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

