Visite libre du musée du château de Flers Musée du château de Flers, 14 mai 2022 19:00, Flers.

Nuit des musées Visite libre du musée du château de Flers Musée du château de Flers Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Visite libre de l’exposition “du coq à l’âne”

Visite libre de l’exposition “du coq à l’âne”

Classé monument historique, le château de Flers est un édifice bordé sur trois côtés par de profondes douves en eau. Le château abrite aujourd’hui les collections permanentes du musée, constituées de trois principaux fonds : beaux-arts, arts décoratifs et histoire locale, ainsi que des expositions temporaires.

Parking à proximité; pas d’ascenseur

https://www.flerstourisme.fr https://www.facebook.com/Musée-du-château-de-Flers-404310373015407/

Parking nearby; no elevator Free entry Saturday 14 May, 19:00

Listed as a historic monument, Flers Castle is a building bordered on three sides by deep water moats. The castle now houses the museum’s permanent collections, consisting of three main collections: fine arts, decorative arts and local history, as well as temporary exhibitions.

Visita libre de la exposición “del gallo al burro”

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Avenue du château, 61100 Flers 61100 Flers Normandie