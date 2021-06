Visite libre du musée du Chablais Musée du Chablais, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thonon-les-Bains.

Visite libre du musée du Chablais

Musée du Chablais, le samedi 3 juillet à 14:30

Le musée du Chablais fait peau neuve avec son nouveau parcours permanent « Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais ». Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une époque à l’autre et découvrez les spécificités du Chablais : une histoire marquée par la culture romaine, la construction du duché de Savoie, les guerres de religion et l’affirmation des États-nations. Découvrez également le regard que les artistes (peintres, graveurs et écrivains) ont posé sur le Léman et son environnement. Et toujours, l’exposition « Couleurs ! Une histoire méconnue à travers les œuvres du musée ». Découvrez l’histoire symbolique, technique et sociologique des couleurs tout en explorant de manière originale la diversité des collections du musée du Chablais : archéologie, ethnographie, beaux-arts, sciences et techniques…

Musée du Chablais 2 rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T22:00:00