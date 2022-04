Visite libre du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition “L’abîme” au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, 14 mai 2022 20:00, Nantes.

Visite libre et gratuite du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes et de l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830”

Le Château des ducs de Bretagne ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public. Accompagnés par les médiateurs, les visiteurs peuvent (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes et l’exposition _L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830_ grâce à des introductions.

La Nuit des musées est aussi l’occasion de temps forts autour de l’exposition _L’abîme,_ avec _Le Bal du Tout-Monde_ et la restitution des travaux d’élèves dans le cadre de l’opération _Un pas vers la mémoire, un pas pour s’engager !_

Forteresse et palais, le Château des ducs de Bretagne présente plus de 800 objets d’une grande diversité qui illustrent l’histoire singulière de Nantes.

© Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne

parkings centre-ville Duchesse Anne, Cathédrale, Moulin-Mairie, Baco, Cité internationale des congrès Transports en commun tramway ligne 1 Busway ligne 4 arrêt Duchesse Anne

car parks downtown Duchesse Anne, Cathédrale, Moulin-Mairie, Baco, Cité internationale des congrès Public transport tram line 1 Busway line 4 stop Duchesse Anne Free entry Saturday 14 May, 20:00

A fortress and palace, the Château des Ducs de Bretagne presents more than 800 objects of great diversity that illustrate the unique history of Nantes.

Nantes History Museum – Castle of the Dukes of Brittany

El Castillo de los duques de Bretaña abre sus puertas al público de forma gratuita. Acompañados por los mediadores, los visitantes pueden (re)descubrir las colecciones del museo de historia de Nantes y la exposición L_’abismo. Nantes en la trata atlántica y la esclavitud colonial, 1707-1830_ gracias a introducciones.

La Noche de los museos es también la ocasión de momentos fuertes en torno a la exposición L_’abie,_ con Le Bal du Tout-Monde y la restitución de los trabajos de alumnos en el marco de la operación ¡Un paso hacia la memoria, un paso para comprometerse!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

4 place Marc Elder, 44000 Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France 44000 Nantes Pays de la Loire