Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, le samedi 14 mai à 20:00

Le Château des ducs de Bretagne ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public. Accompagnés par les médiateurs, les visiteurs peuvent (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes et l’exposition _L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830_ grâce à des introductions. La Nuit des musées est aussi l’occasion de temps forts autour de l’exposition _L’abîme,_ avec _Le Bal du Tout-Monde_ et la restitution des travaux d’élèves dans le cadre de l’opération _Un pas vers la mémoire, un pas pour s’engager !_

Entrée libre

