Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France, 14 mai 2022 21:00, Montville.

Nuit des musées Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France Samedi 14 mai, 21h00

Visite libre en présence des bénévoles de l’Association des Amis du Musée

Découvrez la passionnante histoire des hommes du feu en présence des bénévoles de l’association des Amis du Musée.

Le musée possède une exceptionnelle et prestigieuse collection : pompes à bras, véhicules d’incendie motorisés, casques, uniformes, gravures et documents d’époque.

L’ensemble des pièces exposées forme un hommage vibrant à la profession, dont il retrace trois siècles d’histoire avec les plus grands noms de l’histoire automobile française : Delahaye – Laffly – Hotchkiss – Somua – Berliet – De Dion Bouton. Vous découvrirez en exclusivité la plus ancienne pompe à bras à 4 roues de France (datant de 1721), dite «des Echevins».

Une immersion dans la fascinante histoire des hommes du feu !

Saturday 14 May, 21:00

An immersion in the fascinating history(story) of the men of the fire(light)! motor impairment;hearing impairment;visual impairment

Descubra la apasionante historia de los hombres del fuego en presencia de los voluntarios de la asociación de Amigos del Museo.

El museo posee una excepcional y prestigiosa colección: bombas de brazo, vehículos de fuego motorizados, cascos, uniformes, grabados y documentos de época.

El conjunto de las piezas expuestas forma un vibrante homenaje a la profesión, de la que narra tres siglos de historia con los más grandes nombres de la historia automovilística francesa: Delahaye – Laffly – Hotchkiss – Somua – Berliet – De Dion Bouton. Descubrirá en exclusiva la bomba de brazo de 4 ruedas más antigua de Francia (que data de 1721), llamada «des Echevins».

Sábado 14 mayo, 21:00

Rue Baron Bigot, 76710 Montville 76710 Montville Normandie