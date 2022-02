Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Catégories d’évènement: Montville

Seine-Maritime

Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France, 14 mai 2022, Montville. Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France

Musée des Sapeurs-Pompiers de France, le samedi 14 mai à 21:00

Découvrez la passionnante histoire des hommes du feu en présence des bénévoles de l’association des Amis du Musée. Le musée possède une exceptionnelle et prestigieuse collection : pompes à bras, véhicules d’incendie motorisés, casques, uniformes, gravures et documents d’époque. L’ensemble des pièces exposées forme un hommage vibrant à la profession, dont il retrace trois siècles d’histoire avec les plus grands noms de l’histoire automobile française : Delahaye – Laffly – Hotchkiss – Somua – Berliet – De Dion Bouton. Vous découvrirez en exclusivité la plus ancienne pompe à bras à 4 roues de France (datant de 1721), dite «des Echevins». Visite libre en présence des bénévoles de l’Association des Amis du Musée Musée des Sapeurs-Pompiers de France Rue Baron Bigot, 76710 Montville Montville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montville, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Sapeurs-Pompiers de France Adresse Rue Baron Bigot, 76710 Montville Ville Montville lieuville Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Departement Seine-Maritime

Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montville/

Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France Musée des Sapeurs-Pompiers de France 14 mai 2022 Montville Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville

Montville Seine-Maritime