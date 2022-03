Visite libre du musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée des Plans-Reliefs, le samedi 14 mai à 19:00

Le musée des Plans-Reliefs est riche d’une collection rare de maquettes anciennes initialement destinées à préparer les guerres du Royaume de France. Le musée présente 28 exemples de plans-reliefs de villes fortifiées réalisées entre 1668 et 1875. Certaines de ces maquettes mesurent jusqu’à 50 mètres carrés.

Tout public. Sans inscription. Rendez-vous directement au 4e étage de l’Hôtel des Invalides (accès entrée Orient).

Venez découvrir une collection unique au monde de maquettes militaires datant du règne de Louis XIV au Second Empire. Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:45:00

